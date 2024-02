Brasil e Mundo Lula diz não acreditar que eleição nos EUA com Trump tenha influência no pleito do Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou na manhã desta quinta-feira, 8, o poder de influência das eleições americanas no cenário brasileiro. Mesmo com a nova ascensão do ex-presidente Donald Trump, que pode voltar a concorrer à presidência nos EUA, Lula disse não acreditar que isso signifique que o Brasil está no mesmo trilho.

“Eu sinceramente não acredito que a eleição do Trump venha a ter influência na eleição brasileira, porque nunca teve. Acho que o Trump é uma questão americana, é a loucura americana, e o outro (Bolsonaro) foi a loucura aqui”, disse. “Eu acho que o povo está cansado disso, acho que o povo está querendo um pouco de paz’, continuou o presidente, em entrevista à Rádio Itatiaia.