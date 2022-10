Lula divulga carta a evangélicos; Bolsonaro permanece em Brasília

Com o eleitorado evangélico sendo amplamente disputado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o petista, após muita divergência interna, decidiu publicar a carta aos evangélicos, como antecipou o Estadão/Broadcast. O documento será divulgado nesta quarta-feira (19). Os detalhes finais do evento ainda são acertados pela cúpula petista. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece em Brasília. Segundo sua assessoria, o dia será dedicado a um “encontro com lideranças setoriais”. No entanto, não foram divulgados mais detalhes sobre a agenda.