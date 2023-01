Política Lula despacha no Planalto, prestigia posse de Alckmin no MDIC e recebe Haddad

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma série de reuniões com ministros no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (4). Na terça, Lula já havia feito uma primeira passagem pela sede do Poder Executivo após tomar posse. Pela manhã, ele recebe os titulares da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira. À tarde, terá reuniões com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta.

Ainda pela manhã, Lula prestigia a cerimônia de transmissão de cargo do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, como ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). A solenidade está marcada para começar às 11h no Palácio do Planalto.

Na terça, Lula teve seu primeiro despacho no Planalto neste terceiro mandato presidencial. Segundo apurou o Broadcast Político, o presidente se reuniu com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Lula permanece hospedado em um hotel em Brasília até se mudar para o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. O local está em processo de vistoria minuciosa pela equipe de Lula, atenta à possibilidade de alguma escuta deixada pelo entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro.