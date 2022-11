Política Lula deixa reunião com Rodrigo Pacheco e segue para o STF; depois, irá para o TSE

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou nesta quarta, 9, a residência oficial do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O encontro durou mais de duas horas. Agora, o petista segue para o Supremo Tribunal Federal (STF), onde deve se reunir com a presidente da Corte, Rosa Weber, e outros ministros.

De manhã, Lula se reuniu com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). No “giro pelos poderes”, o petista está acompanhado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, o ex-ministro Aloizio Mercadante, o líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes (MG), e os deputados Alencar Santana Braga (PT-SP) e Odair Cunha (PT-MG).

A reunião com Lira foi a agenda inaugural de Lula em Brasília após a vitória eleitoral e acontece em meio às negociações da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição e também durante as primeiras tratativas sobre a eleição interna do Congresso, marcada para fevereiro.

De acordo com a assessoria de imprensa do STF, Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin sentarão à mesa com os magistrados. Haverá uma mesa próxima onde estarão aliados de Lula, como Gleisi Hoffmann, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e o senador eleito Flávio Dino (PSB-MA).

Após a reunião no STF, Lula vai se encontrar com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes.