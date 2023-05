Lula deixa cerimônia de inauguração da linha do Gripen sem discursar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou por volta das 12h30 desta terça-feira, 9, a cerimônia de inauguração da linha de montagem do caça F-39 Gripen na fábrica da Embraer em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, e retorna a Brasília. Lula descerrou a placa comemorativa de inauguração da linha após assistir à exibição de um sobrevoo do caça. Durante a cerimônia, o presidente também recebeu uma maquete da aeronave, porém não discursou e saiu do local sem dar entrevistas à imprensa.