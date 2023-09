Brasil e Mundo Lula dá posse a novos ministros em cerimônia fechada com presença Lira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma cerimônia fechada à imprensa e sem transmissão nesta quarta-feira, 13, para dar posse a seus três novos ministros. Como mostrou o Broadcast Político, o fato de a solenidade ser reservada irritou ao Centrão.

Compareceram à solenidade, no Palácio do Planalto, pessoas próximas aos novos ministros e aliados políticos. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), também esteve na reunião fechada.

Assinaram os respectivos termos de posse:

André Fufuca, que é deputado pelo PP do Maranhão e assume o Ministério do Esporte;

Silvio Costa Filho, que é deputado pelo Republicanos de Pernambuco e assume o Ministério de Portos e Aeroportos;

Márcio França, que deixa o Ministério de Portos e Aeroportos para assumir o recém-criado Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

O anúncio dos nomes dos novos ministros foi feito na última quarta-feira, 6 de setembro, por meio de nota. Na ocasião, Lula não deu declarações ou divulgou fotos com os então futuros ministros. No dia seguinte, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a imagem de Lula com seus novos auxiliares viria em “momento adequado”.

Haverá solenidades de transmissão de cargo nos ministérios mais tarde nesta quarta-feira. A agenda oficial de Lula não prevê o comparecimento do petista em nenhuma das cerimônias.