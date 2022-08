Lula cumpre agenda na região Norte; Bolsonaro vai a ‘motociata’ no Paraná

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) volta suas atenções ao Norte do País em série de viagens. O petista visita, nesta semana, Estados como o Amazonas e o Pará. Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, Lula busca vender ao exterior a imagem de “amigo da Amazônia” e fortalecer candidaturas de aliados na região.

Já o presidente Jair Bolsonaro (PL) participa de evento em Foz do Iguaçu, no Paraná, nesta quarta-feira. No Estado, o chefe do Executivo deve participar de uma nova motociata com apoiadores. A noite, o presidente irá jantar com cerca de 300 lideranças e empresários do agronegócio paranaense.