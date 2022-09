Lula critica falta de conteúdo regional nas TVs, mas diz que não pode resolver

O candidato do PT ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva, fez críticas nesta quinta-feira, 1º de setembro, à suposta falta de conteúdos regionais nas televisões do Brasil, que fariam apenas retransmissão de conteúdos a partir de matrizes instaladas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por outro lado, disse que não pode resolver a questão, por se tratar de assunto do Congresso.

“Tem uma coisa que não posso dizer que vou fazer, porque não vai depender do presidente da República, depende do Congresso. É que não é mais possível, no século 21, a gente ter emissoras de televisões retransmissoras das matrizes que normalmente estão em São Paulo ou no Rio de Janeiro, que não têm programação estadual”, avaliou o ex-presidente da República.

“Por que as grandes cadeias de televisão não mostram artistas do Pará, de Pernambuco?”, seguiu o petista, em encontro com lideranças do setor de cultura em Belém. “Não é aceitável não ter uma política de nacionalização da cultura.”