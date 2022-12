Lula confirma Waldez Góes como ministro da Integração Nacional

O presidente diplomado da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), confirmou nesta quinta-feira, 29, que o governador do Amapá, Waldez Góes, será ministro da Integração Nacional. Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), ele vai trocar o PDT pelo União Brasil para integrar o governo.

Góes é uma indicação direta do senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e vai representar a cota do Senado na Esplanada.

No anúncio, Lula confirmou que ele irá coordenar bancada e partido do União Brasil, e ainda agradeceu o senador Davi Alcolumbre pela “inteligência” de “encontrar” Goés para o papel.

O Ministério da Integração Nacional é disputado pelo Centrão por controlar a poderosa Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), estatal de orçamento vultoso.

Antes, a pasta estava destinada ao deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA), mas o nome do parlamentar foi vetado pelas críticas feitas por ele ao presidente diplomado ao longo do ano. Elmar chegou a chamar Lula de ladrão e ex-presidiário.

Partido do senador eleito Sérgio Moro (PR), algoz de Lula na Operação Lava Jato, o União Brasil aceitou três ministérios para integrar a base do governo no Congresso. Além de Integração Nacional, ficou com Turismo e Comunicações.