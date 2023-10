Lula completa 78 anos e tem compromissos oficiais só de manhã na sexta

Ele deverá despachar no Palácio do Planalto pela manhã e, à tarde, ir para o Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem apenas dois compromissos previstos para esta sexta-feira, segundo a agenda oficial que acaba de ser divulgada.

Ele deverá despachar no Palácio do Planalto pela manhã e, à tarde, ir para o Alvorada. É o dia do aniversário do presidente.

Lula completa 78 anos nesta sexta-feira, 27 de outubro. Deve passar a tarde com familiares e amigos.

O petista também terá um café da manhã com jornalistas. O compromisso estava marcado para esta quinta-feira, mas foi adiado para sexta.

Esse tipo de evento costuma originar as principais notícias políticas do dia. O presidente fará declarações e responderá a perguntas de repórteres.

Leia os compromissos oficiais previstos na agenda de Lula:

9h – Reunião com os ministros Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social);

11h – Recebe jornalistas para um café da manhã no Palácio do Planalto.