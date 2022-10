Lula: como sou cidadão simpático ao mercado internacional, teremos investimentos

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT ao Palácio do Planalto, disse hoje que a sua vitória nas eleições do próximo dia 30 representaria uma volta do investimento internacional ao País. O petista fez referência à postura do seu adversário, o presidente Jair Bolsonaro (PL), como um fator que afasta os investidores estrangeiros do Brasil.

“Como eu sou um cidadão simpático à relação internacional, a gente vai voltar a ter o investimento direto no Brasil de muitos empresários de outros países. Coisa que nós não temos hoje porque ninguém quer vir aqui com medo de o canibal comê-lo”, disse Lula, durante coletiva de imprensa em Campinas (SP).

Na afirmação, Lula faz referência a uma entrevista concedida por Bolsonaro ao jornal The New York Times em 2016, na qual o presidente afirma que comeria “índio sem problema nenhum”. O vídeo foi exibido em uma inserção de TV da campanha petista no segundo turno.

Questionado sobre o uso da peça na propaganda eleitoral, por associar Bolsonaro ao canibalismo, Lula afirmou que o vídeo não é uma “invenção” da sua campanha. “Aquilo não é uma invenção, aquilo não é a campanha do Lula falando, aquilo é ele falando”, disse.