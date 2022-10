Lula classifica como irresponsabilidade fala de Guedes sobre salário mínimo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT), classificou nesta sexta-feira, 21, como irresponsabilidade a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, que durante a semana disse que o governo pretenderia acabar com o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias com base na inflação.

Lula participou nesta sexta-feira, 21, de uma live ao lado do deputado federal André Janones (Avante-MG) para justamente tratar da fala do ministro.

“É uma irresponsabilidade a fala do ministro Paulo Guedes”, disse Lula.

Ontem, depois de repercussão negativa em torno de sua fala, Guedes veio a público para dizer que o salário mínimo e as aposentadorias serão reajustados pelo menos pela inflação.

Segundo Lula, “eles acham que os aposentados, pessoas que recebem o BPC Benefício de Prestação Continuada são fardo nas costas do País”.

De acordo com o ex-presidente, o salário mínimo será reajustado de acordo com crescimento da economia.