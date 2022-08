Lula chega à fábrica da Honda em Manaus para aceno à Zona Franca

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou por volta das 12h desta quarta-feira, 31, à fábrica da Honda em Manaus. A agenda foi fechada à imprensa por questões de segurança, segundo o PT, e será o aceno do candidato à manutenção dos estímulos da Zona Franca de Manaus.

A viagem de Lula a Manaus tem um tripé: compromisso com a pauta ambiental, afago a aliados no Estado e aceno à Zona Franca. No entanto, como mostrou na terça-feira o Broadcast Político, embora mudanças no regime tributário amazonense não estejam no radar, dentro do PT há a percepção de desequilíbrio entre o local e outros parques industriais do País.

Lula chegou à Honda acompanhado de assessores, de seu candidato a governador do Amazonas, Eduardo Braga (MDB), e da ex-senadora Vanessa Graziotin, candidata a deputada federal e uma das maiores defensoras da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no Senado durante o processo de impeachment.

O senador Omar Aziz (PSD-AM) e o deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM), ex-vice presidente da Câmara, chegaram pouco antes. Os dois parlamentares são considerados aliados estratégicos para o PT ter, de fato, o apoio do PSD em um eventual segundo turno contra o presidente e candidato à Jair Bolsonaro (PL).

À tarde, Lula deverá ir ao Museu da Amazônia e, à noite, participar de comício com Braga e Aziz, que concorre à reeleição.