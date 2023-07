Lula chega a Bruxelas para Cúpula da Celac-UE, que ocorre segunda e terça

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Bruxelas, informou a assessoria do Palácio do Planalto. Lula desembarcou na capital da Bélgica neste domingo, 16, para participar da III Reunião de Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) – União Europeia (UE), que ocorre nesta segunda, 17, e terça-feira, 18.

Segundo a Presidência, a última reunião entre os líderes das duas regiões ocorreu em 2015. “O encontro propiciará oportunidade para a retomada do diálogo de alto nível sobre temas de interesse comum e os desafios da atualidade”, afirmou em nota. A expectativa é de que participem do encontro os Chefes de Estado e de Governo ou representantes de alto nível dos 33 países da América Latina e do Caribe e dos 27 membros da União Europeia.

Ainda de acordo com o Planalto, entre os temas das discussões estão mudança do clima; comércio e desenvolvimento sustentável; inclusão social; recuperação econômica pós-pandemia; transição energética, transformação digital; migrações; reforma da arquitetura financeira internacional; luta contra o crime organizado; e cooperação para o desenvolvimento.

Há previsão também de Lula participar da abertura da mesa de negócios União Europeia – América Latina e Caribe nesta segunda, 17. O evento reunirá representantes do setor privado, de bancos de financiamento e líderes políticos para “explorar oportunidades de investimentos em áreas prioritárias, como energia renováveis, transporte, infraestrutura, digitalização e conectividade”, informou a Presidência brasileira.

“A União Europeia aproveitará a ocasião para apresentar sua nova agenda de investimentos para a América Latina, no âmbito da recém-lançada Estratégia ‘Global Gateway Investment Agenda’, com foco na área de transição verde e digital”, afirma ainda a nota.