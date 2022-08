Lula chega a BH e vai gravar peças de campanha com Kalil e Silveira antes de ato

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, desembarcou no início da tarde desta quinta-feira, 18, em Belo Horizonte, onde fará às 18h seu primeiro comício da campanha eleitoral. Antes disso, ao longo da tarde, o petista vai gravar peças publicitárias para o programa eleitoral de seus dois candidatos no Estado: Alexandre Kalil (PSD), que disputa o governo, e Alexandre Silveira (PSD), postulante à reeleição ao Senado.

Lula está em Belo Horizonte para um supercomício, de olho no caráter decisivo do Estado. Desde 1989, primeira eleição direta desde a redemocratização, quem ganha em Minas Gerais leva a Presidência. A equipe do petista prepara o ato na capital mineira com presença de evangélicos e bandeiras verde-amarelas em uma “vacina” às estratégias de campanha adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição.

Há ainda o objetivo de alavancar a candidatura de Kalil, que pena para subir nas pesquisas. Levantamento encomendado pelo banco Genial e publicado pela Quaest na semana passada aponta liderança com folga do governador Romeu Zema (Novo), candidato à reeleição, que tem 46% das intenções de voto. Kalil aparece em seguida, com 24%. Ainda assim, de acordo com a mesma pesquisa, para a disputa nacional, Lula está na frente em Minas Gerais, com 42%, ante 33% de Bolsonaro.