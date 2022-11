Lula: Cabe a Bolsonaro reconhecer derrota e se preparar para concorrer outra vez

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quarta-feira, 9, que cabe ao presidente Jair Bolsonaro “reconhecer a derrota” e se preparar para concorrer outra vez.

“Não existe possibilidade, ninguém vai acreditar em discurso golpista de quem perdeu as eleições”, disse em entrevista à imprensa ao ser questionado sobre o relatório do Ministério da Defesa sobre a fiscalização do sistema eleitoral, divulgado na noite desta quarta.

“Essas pessoas que estão protestando, sinceramente, essas pessoas não tem porque protestar. Essas pessoas deviam dar graças a Deus pela diferença ter sido menor”, disse. “Acho que é preciso detectar quem está financiando esses protestos, que não tem pé nem cabeça”, disse.

Lula afirmou que não há tempo para raiva e vingança e disse que irá trabalhar o dia inteiro pois temos uma dívida a resgatar com o povo pobre, especialmente com crianças que estão atrasadas na escola. “Então, ou seja, esse País vai voltar à normalidade.”