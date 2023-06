Lula assina PLN que propõe reajuste salarial de forças de segurança do DF

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira, 28, Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) que propõe reajuste salarial das forças de segurança do Distrito Federal. O reajuste foi definido em 18%, dividido em duas parcelas.

A correção salarial segue demanda da bancada do Distrito Federal no Congresso Nacional. De acordo com informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, com o novo PLN, ficará definido reajuste de 9% para as forças de segurança este ano e outros 9% ano que vem.

O projeto segue para apreciação pelo Congresso Nacional. A assinatura do PLN não estava, inicialmente, incluída na agenda da Presidência da República, mas foi atualizada por volta das 15h20.