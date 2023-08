Lula assina decretos sobre agricultura familiar e volta a chamar Bolsonaro de ‘genocida’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a chamar o ex-presidente Jair Bolsonaro de “genocida”. A fala se deu na Marcha das Margaridas, em Brasília, manifestação política de mulheres ligadas à agricultura familiar.

O petista também assinou oito decretos voltados ao setor de agricultura familiar. Entre eles, o do Programa Quintais Produtivos e outro que dá preferência para famílias chefiadas por mulheres na fila de para assentamento na reforma agrária.

Lula pediu desculpas por deixar a plateia esperando no sol. A reportagem viu ao menos três mulheres passando mal no meio do público. Uma delas esperou ao menos 25 minutos, deitada no chão, a chegada de uma ambulância. O petista disse que, na terça-feira, 15, quando participou da posse do presidente do Paraguai, foi “premiado” com uma cadeira sob o sol.

O presidente da República voltou a se referir a Jair Bolsonaro, seu principal adversário político na atualidade, como “fascista” e “genocida”. Lula disse no início de seu discurso que precisaria ser breve porque tinha uma ligação internacional para fazer. Ele fala com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, às 12h45. Mesmo assim, o petista leu um discurso e depois falou de improviso.