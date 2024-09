Lula aproveita 1ª viagem do mandato a Goiânia para fazer críticas a Bolsonaro - O Liberal

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a fazer críticas ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante visita a Goiânia nesta sexta-feira, 6, a primeira realizada no atual mandato. Ao rebater críticas de sua ausência no Estado, Lula afirmou que a quantidade de anúncios feitos nesta sexta pelo governo federal não ocorreram nos quatro anos da gestão Bolsonaro.

“Estou vindo aqui pela primeira vez e tenho certeza que os anúncios que fizemos aqui em um único dia não foram feitos em quatro anos no governo passado”, disse Lula, durante inauguração do 1º trecho do BRT Norte-Sul de Goiânia nesta sexta-feira, 6. “Aliás, sou capaz de dar um prêmio a quem achar uma única obra feita pelo governo passado aqui no Estado de Goiás.”

Reiterando às críticas à gestão passada, Lula disse que nenhum de seus ministros foi a Goiás “para passear na fazenda de ninguém nem andar de jet ski”, mas para anunciar ou inaugurar obras.

Lula também rebateu críticas em relação ao agronegócio. Segundo ele, sua relação com o setor não é por falta de dinheiro ou políticas públicas. “Talvez eu não seja tão bonito quanto eu penso que sou”, ironizou. “Mas o dado concreto é que não levo em conta sequer o resultado eleitoral.”

Goiás é um Estado com forte presença bolsonarista. O governador, Ronaldo Caiado (União Brasil), apoiou Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Lula, então, disse que Caiado é seu adversário “desde que ele nasceu”, mas afirmou ter relação civilizada com o gestor estadual.