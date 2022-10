Lula: Ao invés de comemorar vitória, deputados terão que ir para rua nos ajudar

O candidato à Presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a dizer nesta segunda-feira, 3, após reunião do conselho político, que é especialista em vencer eleição no segundo turno e que atraso na vitória tenha sido “talvez por nossa culpa”.

O ex-presidente afirmou ainda que, no segundo turno, conseguirá ampliar a distância do presidente Jair Bolsonaro (PL), especialmente nos Estados do Nordeste, o qual já teve vantagem, e em Minas Gerais, que ficou um pouco à frente – apesar de a distância ter sido menor do que foi capturado nas pesquisas de intenção de voto.

Lula disse que contará com a ajuda dos deputados eleitos em cada Estado para alavancar sua candidatura. “Ao invés de comemorar vitória, (os deputados) terão que ir para rua nos ajudar. Em São Paulo o compromisso é duplo”, disse, ao citar a eleição de Fernando Haddad (PT) no Executivo paulista. Em Minas, o governador eleito, Romeu Zema, negou a possibilidade de fazer campanha para o petista.

No seu discurso, o ex-presidente agradeceu a Deus pelo resultado de ontem e disse, que a partir de amanhã, a campanha será iniciada com amplo diálogo. “Lulinha paz e amor estará todo pronto para conversar com todo mundo”, enfatizou.