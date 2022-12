Lula anunciará primeiros ministros nesta sexta-feira, diz Gleisi

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quinta-feira, 8, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) começa anunciar seus ministros na sexta-feira (9). A ideia original era deixar para depois da diplomação, marcada para o próximo dia 12, segunda-feira. O governo de transição convocou um pronunciamento de Lula para sexta às 10h45.

“O presidente deve começar amanhã a divulgar. Ele acabou de me chamar para o final da tarde para conversar, está querendo pelo menos amanhã anunciar alguns nomes de ministros”, afirmou Gleisi. “Ele estava querendo deixar para depois da diplomação, mas tem muita especulação, muita coisa. Aquilo que ele já tem certeza, que está certo, ele quer divulgar amanhã”, acrescentou.

De acordo com Gleisi, serão anunciados os ministros “mais evidentes”. A expectativa é que Fernando Haddad (PT) seja confirmado na Fazenda e José Múcio na Defesa.

Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mais cedo, o PT vai entregar ainda nesta quinta-feira a Lula uma lista dos ministérios nos quais o partido tem interesse prioritário. Essa será a reunião de Gleisi com Lula. A lista é fechada neste momento em reunião da Executiva Nacional, que acontece em Brasília com a participação virtual de outros dirigentes. O próprio Lula deve fazer uma participação na reunião.