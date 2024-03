Política Lula anuncia investimentos no RS e se reúne com Leite, após críticas sobre ausência no Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca nesta sexta-feira, 15, no Rio Grande do Sul para anunciar projetos e investimentos no Estado, incluindo recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Nas agendas previstas, o chefe do Executivo federal irá se reunir com o governador Eduardo Leite (PSDB) e fazer prestação de contas de ações após as enchentes registradas no Estado no ano passado.

No fim de 2023, o Rio Grande do Sul foi atingido por fortes chuvas e enchentes, o que resultou em milhares de moradores desabrigados e registros de óbitos. Lula não sobrevoou as cidades atingidas. A ausência fez com que parlamentares se queixassem e lembrassem o sobrevoo que o presidente fez em fevereiro do mesmo ano em regiões atingidas por chuvas no litoral norte de São Paulo.

Mesmo sem o comparecimento do presidente, o governo federal enviou comitivas de ministros aos locais atingidos. Em uma delas, a primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, acompanhou a ida ao Rio Grande do Sul. No fim de setembro, Leite foi a Brasília para se reunir com Lula e fazer um balanço das ações até então tomadas pela gestão federal.

Na visita desta sexta-feira, o governador do Estado planeja receber o presidente no Aeroporto de Porto Alegre. Em seguida, eles participam de anúncio de ações e investimentos do governo federal para o Estado. De lá, Lula e Leite seguem para um almoço oferecido pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Gilberto Petry, com empresários.

Depois, ambos irão à cidade de Lajeado para fazer novos anúncios e prestação de contas das ações na reconstrução dos municípios gaúchos após as enchentes registradas no Estado.

Investimentos do Novo PAC

De acordo com o governo federal, o investimento do Novo PAC previsto para este ano no Rio Grande do Sul é de R$ 29,5 bilhões. Já para o programa em geral somando os demais anos, estão estimados R$ 75,6 bilhões ao Estado.

Obras como a duplicação da BR-116/RS, a construção da segunda ponte sobre o Rio Guaíba e conclusão de barragens estão entre as prioridades de investimento federal, conforme informa o Palácio do Planalto em nota divulgada. “As construções do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria, do Centro de Apoio Diagnóstico e do Centro de Atendimento ao Paciente Crítico e Cirúrgico, ambos do Grupo Hospitalar Conceição, também estão planejadas”.

Os investimentos incluem ainda a instalação de 4 mil quilômetros de infovia e a conectividade nas 7.249 escolas do Ensino Básico, além da previsão de conclusão de obras abandonadas na capital e no interior do Estado. Dentre as quais, creches e pré-escolas, e escolas do ensino fundamental. Também haverá recursos voltados para transição e segurança energética, para os setores de portos e aeroportos e moradias.

Segundo o Planalto, Lula será acompanhado pelo vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e pelos ministros Rui Costa (Casa Civil), Paulo Pimenta (Secom), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária), Camilo Santana (Educação) e Nísia Trindade (Saúde), além do ministro dos Transportes substituto, Adrualdo Catão.