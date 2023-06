Política Lula antecipa ida a Belém para as 18h; presidente permanece no Alvorada sem agendas oficiais

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, antecipou sua ida a Belém, no Pará, para as 18 horas desta sexta-feira, 16. A viagem estava inicialmente marcada para as 20 horas.

Lula iria fazer uma visita a Rio Verde (GO) mais cedo, mas a viagem foi cancelada por falta de condições de pouso do avião.

O evento será remarcado oportunamente.

Até a ida a Belém, Lula permanecerá no Palácio da Alvorada, sem compromissos oficiais nesta sexta-feira.