Lula analisa quem do PT será candidato a vice-prefeito em São Paulo, diz Boulos

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), pré-candidato à prefeitura de São Paulo, disse que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem feito conversas para escolher qual representante do Partido dos Trabalhadores (PT) será candidato a vice-prefeito de São Paulo. Segundo Boulos, ainda não há nenhum acordo fechado com Marta Suplicy, ex-prefeita da cidade que saiu da legenda em 2015.

“Marta Suplicy foi uma grande prefeita, deixou marcas como os Centros Educacionais Unificados (CEUs), Bilhete Único e corredores de ônibus. Mas essa definição de vice está sendo conversada ainda.”

Boulos esteve, neste sábado (16), em evento para assinatura do início das obras de empreendimento do Minha Casa Minha Vida (MCMV), na zona leste de São Paulo, ao lado de Lula e ministros de Estado. O deputado disse que foi até o evento conversando com o presidente, mas que não se discutiu a possibilidade de Marta ser a vice de sua chapa.

O compromisso de Lula em São Paulo hoje foi visto como um pontapé inicial na campanha de Boulos para a eleição do ano que vem. Embora o presidente não tenha feito menções explícitas de apoio ao deputado, ele garantiu que voltará à capital paulista para lançar obras de um campus da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) na zona leste e mais dois institutos federais de educação.

Boulos foi elogiado nas falas de ministros, como Fernando Haddad, da Fazenda, e Jader Filho, das Cidades. O último é o responsável pela gestão do programa MCMV. O empreendimento lançado neste sábado já tinha alvará de obra desde 2019, segundo Boulos, mas ficou parado no governo de Jair Bolsonaro. “Desde o início do ano tratamos isso com o presidente Lula. Precisávamos fazer reajustes em contratos, atualizar preços dos materiais e agora conseguimos contratar estas moradias”, disse.