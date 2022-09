Lula afirma que irá conceder crédito para empreendedorismo

O ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que, em eventual novo governo, irá voltar a conceder crédito para empresários. “Queremos criar um País para o empreendedorismo. Vou voltar para ter crédito para empresários pelo BNDES, BB e Caixa”, afirmou Lula a militantes em comício em Belém (PA) nesta quinta-feira, 1º.

Lula relembrou vários indicadores econômicos da sua gestão e criticou o teto de gastos. “A inflação caiu de 12% para 4,5%. Houve queda de desemprego. O Brasil tinha dívida de R$ 30 bilhões com FMI e depois emprestamos R$ 15 milhões. Fiz reserva internacional para o País não quebrar. Havia uma dívida interna bruta de 65% do PIB. Não me venham falar em teto de gastos para cortar saúde e educação. Eu tenho uma obsessão, que é gerar empregos”, afirmou.

Lula disse também que não pode aceitar que o Brasil, como terceiro maior produtor de alimentos do mundo, tenha 33 milhões de pessoas passando fome. “Não posso aceitar que o País que é o maior produtor de proteína animal do mundo tenha gente na fila do osso. Vamos voltar e o povo brasileiro vai voltar a comer churrasco”, afirmou.