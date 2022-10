Lula aciona TSE contra Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli por fake news

A Coligação Brasil da Esperança, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), entrou com uma nova representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) pela propagação de desinformação contra o deputado federal André Janones (Avante-MG).

“Em um vídeo, Zambelli acusa Janones de tentar coagir imigrantes venezuelanas a criar uma suposta narrativa para prejudicar a campanha de Jair Bolsonaro. Trata-se do caso das meninas venezuelanas abordadas pelo presidente Bolsonaro que virou notícia no Brasil e no mundo pois o presidente disse em uma entrevista que havia pintado um clima entre ele e as adolescentes de 14 e 15 anos”, diz a representação.

“No vídeo amplamente veiculado pelo perfil de Carla, ela faz a grave acusação de que o deputado Janones seria um assediador e relaciona o parlamentar ao crime de pedofilia”, continua.

Os advogados Angelo Ferraro e Cristiano Zanin pedem à Corte a concessão de liminar para a retirada das publicações dos parlamentares, a determinação de diligências pelo TSE para identificação dos responsáveis por perfis não identificados que disseminaram notícias falsas, e que a deputada e Flávio removam os conteúdos sob pena de multa e se abstenham de veicular outras notícias e/ou publicações que contenham o mesmo teor.

Como destacou a Coligação, até agora foram feitas 5 representações no TSE por fake news contra a campanha petista.