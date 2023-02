Lula à CNN: Se fizesse discurso de Biden, seria chamado de comunista no Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista à CNN Internacional, afirmou que o discurso do presidente americano, Joe Biden, seria visto como “comunista” no Brasil.

Nesta semana, no tradicional discurso sobre o Estado da União no Congresso dos Estados Unidos, pediu a elevação do teto da dívida e saiu em defesa de fortalecer o sistema de seguridade social.

Ao longo da entrevista, Lula voltou a destacar que deseja acabar com a fome no Brasil e criticou a politização das Forças Armadas no País. “O papel do Exército é defender a nossa soberania”, afirmou à jornalista Christiane Amanpour.

Lula reiterou sua posição de que a invasão da Ucrânia pela Rússia foi um “equívoco” e, agora, é preciso buscar uma forma de paz. “Quero falar de paz com Putin (presidente da Rússia), Biden, Xi (presidente da China)”. declarou.

“O que eu quero é dizer que o que tinha de ser feito de errado já foi feito. Agora precisamos arrumar pessoas para consertar. Eu sei que Brasil não tem tanta importância no cenário mundial, mas posso dizer que vou me dedicar para ver se encontro um caminho para alguém falar em paz”, afirmou o presidente, segundo quem o Brasil tem muita importância para os EUA e os EUA, para o Brasil.