Luiz Fernando Corrêa é nomeado diretor-geral da Abin

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Luiz Fernando Corrêa para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). O decreto com a nomeação está publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (30). Luiz Fernando Corrêa é delegado aposentado e foi diretor-geral da Polícia Federal entre 2007 e 2011. Ele também já ocupou o cargo de secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, no período de 2003 a 2007. Corrêa foi indicado por Lula para o cargo em março e teve seu nome aprovado pelo Senado Federal no último dia 17 de maio.