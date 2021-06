Luis Miranda: Onyx tem que explicar interesse dele no caso

Em depoimento à CPI da Covid, o deputado Luis Miranda (DEM-DF) afirmou que o ministro da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni, precisa explicar o “interesse” dele no caso da compra da Covaxin, diante de sua reação no momento em que rebateu as alegações de Miranda e de seu irmão, Luis Ricardo Miranda, sobre as suspeitas de irregularidades no episódio. “Ele vai se entender com Deus e com a gente também”, disse Onyx em pronunciamento no Palácio do Planalto na quarta-feira.

“Recebemos com estranheza, porque essa explosão do nada, algo está errado”, disse Miranda. “Eu recebi de forma no mínimo estranha”, continuou o deputado, dizendo novamente se sentir ameaçado. “E até agora não foi respondido se teremos ou não segurança. Tínhamos todos os indícios para levar ao presidente”, afirmou Miranda.