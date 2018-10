Lorenzoni: nomes técnicos da transição de governo serão anunciados nesta semana

O deputado federal e futuro ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou em entrevista a rádios nesta manhã que entre quarta e quinta-feira desta semana a equipe do presidente eleito Jair Bolsonaro vai anunciar “alguns nomes técnicos” para o governo de transição. “Vamos buscar melhores pessoas para formar nossa equipe”, disse o deputado.

Onyx disse que, na semana passada, conversou com o ministro Eliseu Padilha para obter as primeira informações. “Amanhã terei reunião com Bolsonaro e o economista Paulo Guedes e, na quarta-feira, com general Augusto Heleno que deve assumir o Ministério da Defesa”, disse o deputado federal.

Maioria no Congresso

Tanto na entrevista à Rádio CBN quanto à Rádio Eldorado, Onyx disse que o governo Bolsonaro vai acabar com o “toma lá dá cá” e com o loteamento de cargos e estatais por razões políticas e de coalizão. “Não vamos lotear cargos, queremos servir o País”, disse. Não vai ter dar diretoria da Caixa; lá vai ter alguém preparado”, disse o deputado, acrescentando que as nomeações acontecerão tendo como diretriz princípios e valores.

“Vamos quebrar o toma lá dá cá e formar maioria de outra forma”, disse Onyx. O futuro ministro chefe da Casa Civil afirmou que o governo terá maioria no Congresso.

Sobre a declaração de Matteo Salvini, chefe da extrema-direita italiana e ministro do Interior de seu país, de que pedirá a extradição imediata de Cesare Battisti, Onyx respondeu que o governo Bolsonaro irá cumprir decisões legais. “Já temos homicidas demais no Brasil, ele tem de voltar pra Itália”, afirmou.