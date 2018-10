Local de votações, Universidade Federal do Paraná tem cartazes contra Bolsonaro

Os corredores de acesso às salas de votação na Reitoria da Universidade Federal do Paraná (UFPR) expõem cartazes com mensagens contra o candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro, de acordo com o jornal Gazeta do Povo. O cartazes têm inscrições como “ele não”, “UFPR contra o racismo”, “Entre arma e livro (?) sou professor!”, entre outras, segundo a publicação. A prática é ilegal, de acordo com a legislação eleitoral brasileira.

No sábado (27), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reafirmou que as universidades utilizadas para as eleições devem seguir as regras eleitorais e que, mesmo garantida a liberdade de expressão nas universidades, não podem ser utilizadas para outros fins neste domingo.