Política Lira volta a defender que 2034 seria adequado para adoção do sempresidencialismo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, voltou a defender nesta segunda-feira, 6, sua simpatia pelo semipresidencialismo. Ele reafirmou que 2034 seria adequado para o País adotar o regime sempresidencialista. Lira, que fala nesta manhã sobre a reforma tributária em evento organizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), lembrou que a Constituição Federal é semiparlamentarista, mas que o elevado número de partidos políticos no País inviabiliza a adoção do semipresidencialismo. “Nossa Constituição é semiparlamentarista, mas não temos como ser semipresidencialista por causa do grande número de partidos”, disse.

Semipresidencialismo, ou sistema executivo dual, é um sistema de governo no qual o presidente partilha o poder Executivo com um primeiro-ministro e um conselho de ministros.

Lira também disse que o novo Parlamento tem se mostrado mais liberal que a legislatura anterior, mas que esse perfil dos congressistas será confirmado a partir dos próximos dias, quando começarão a ser formadas as comissões especiais na Câmara. De qualquer forma, segundo o presidente da Casa, o ano de 2023 será marcado por muitos desafios para os deputados.