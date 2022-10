Lira sobre questionamento de Bolsonaro às urnas: Sempre defendi sistema eleitoral

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), voltou a defender o sistema eleitoral brasileiro, em meio à possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltar a aumentar o discurso contra as urnas neste segundo turno. “Você nunca viu uma fala minha que questiona as urnas eletrônicas”, disse.

“Eu fui eleito agora ao nono mandato, sete em urnas eletrônicas”, disse o presidente da Câmara. “Eu sempre defendi o sistema democrático, sempre defendi o sistema eleitoral, e sempre disse que o resultado eleitoral seria obedecido”, afirmou, durante entrevista ao UOL.

Como adiantou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mesmo que tenha momentaneamente deixado o discurso de lado, o presidente tem feito cobranças, insatisfeito com a lisura que aliados e militares comprovaram no processo, no domingo, 2. Não conformado com o resultado apresentado, o chefe do Executivo exigiu que a inspeção seja refeita.

Bolsonaro, inclusive, impediu ainda que qualquer conclusão fosse encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que confirma não ter recebido qualquer documento da Pasta.