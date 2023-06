Lira sobre ministérios: governo vai ter que mudar o rumo das escolhas e equilibrar o jogo

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse nesta segunda-feira, 5, não ter tratado de nomeação para ministérios em reunião a sós pela manhã com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas reconheceu que o governo terá que equilibrar o jogo na composição das pastas para ter maior conforto junto ao Parlamento.

“Câmara ficou nesta situação sub-representada (na divisão de ministérios) ou representada por decisões que não pertenceram diretamente a partidos. Se o governo escolheu essa maneira, lógico ele vai ter que mudar o rumo dessas escolhas e equilibrar esse jogo para que ele tenha maior conforto”, afirmou em entrevista à CNN. “Se foi feito certo ou errado, a situação que a gente vive hoje fala por si”, reforçou.

Ele também disse não ter tratado de liberação de cargos e emendas em reunião com Lula nesta manhã, mas ressaltou as dificuldades na articulação. De acordo com Lira, o alerta feito pela Câmara na semana passada, com risco de derrota na medida provisória da reestruturação dos ministérios, foi um “bom recado para que o governo recomponha seu rumo a tempo”.

“O Parlamento não vai faltar com temas importantes para o País, mas agora, todos líderes da casa, governo sabe, articulação sabe, que o ponto fatal de consumo de combustível próprio do prestígio interno do presidente da Câmara e dos líderes para com os deputados está findando”, alertou.