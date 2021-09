Lira se reúne com líderes para definir votações sobre Código Eleitoral e IR

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), irá se reunir com os líderes da Casa para definir a votação dos destaques ao texto da Reforma do Imposto de Renda nesta quinta-feira (2). Na quarta-feira, os deputados aprovaram o texto-base da proposta do governo, com o relatório do deputado Celso Sabino (PSDB-PA) e o apoio de toda a oposição, inclusive do PSOL, que costuma ser mais radical em suas posições.

Há até o momento 26 destaques protocolados no sistema da Câmara. Dentre os requerimentos, pedidos que podem alterar o porcentual da taxação de lucros e dividendos para 15% em vez de 20%, como está no texto aprovado ontem.

Na reunião, os deputados devem definir também como e quando será a votação do Código Eleitoral, que estava prevista para esta quinta-feira. Há, inclusive, a possibilidade de se votar a legislação eleitoral primeiro e deixar os destaques do Imposto de Renda para depois. Isso porque há mais urgência nas mudanças eleitorais, que precisam ser aprovadas pela Câmara e Senado até outubro para que possam valer nas eleições do ano que vem.