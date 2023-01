Política Lira se reúne com Aras na PGR para tratar de atos golpistas nos Três Poderes

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), estava reunido por volta das 12h desta segunda-feira, 16, com o procurador-geral da República, Augusto Aras, na sede da PGR, para tratar dos atos golpistas às sedes dos Três Poderes no dia último dia 8.

Mais cedo, Lira visitou um Batalhão da Polícia Militar localizado nas proximidades da Praça dos Três Poderes, junto com a governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), e o interventor federal na segurança do DF, Ricardo Cappelli.

O presidente da Câmara disse que os parlamentares que mentiram e divulgaram fake news sobre os ataques golpistas às sedes dos Três Poderes serão “chamados à responsabilidade”. Além disso, afirmou que a segurança será reforçada no dia 1º de fevereiro, quando ocorre a posse de deputados e senadores, a eleição para a Mesa Diretora do Congresso e o início dos trabalhos do Judiciário.