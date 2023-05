Política Lira: Plenário vai continuar funcionando, principalmente com as pautas econômicas

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quarta-feira, 3, que o plenário da Casa vai continuar funcionamento independentemente das instalações de comissões parlamentares de inquérito, especialmente na tramitação de pautas econômicas, como arcabouço fiscal e reforma tributária.

“Primeira obrigação é não deixar assuntos da CPMI poluir plenário, na Câmara não vai”, afirmou Lira em entrevista à GloboNews. Ele disse acreditar que as discussões sobre o novo arcabouço não estão em risco. “Estou trabalhando para que não (fique em risco)”, reforçou, ao dizer que a polarização neste debate está sendo preservada.

Ele reforçou que o novo marco fiscal é um projeto para o País e que questões que faltaram no texto apresentado pelo governo serão corrigidas nas Casas legislativas. “Estou com relator na minha casa, parte técnica da Câmara, vou ver o relatório que vai ser disponibilizado para imprensa hoje já com sugestões, modificações que por certo a Câmara e Senado vão ter que fazer”, afirmou.