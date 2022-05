Lira pauta PL que proíbe uso da palavra “Bíblia” fora de contexto sagrado

O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL), pautou nesta quarta-feira, 4, requerimento de urgência para votação de projeto de lei que proíbe o uso do nome e/ou título “Bíblia” ou “Bíblia Sagrada” em qualquer publicação impressa ou eletrônica com conteúdo, como livros, capítulos e versículos, diferente do já consagrado pelas diversas religiões Cristãs e outras que se orientam pelo livro sagrado cristão.

O pedido foi apresentado pelo autor da proposta, o deputado Pastor Isidório (Avante-BA).