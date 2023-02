Lira lê compromisso regimental e deputados são chamados para prestar juramento

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), fez na manhã desta quarta-feira. 1º, leitura do compromisso regimental de posse dos deputados eleitos, em cerimônia no plenário da Casa. Por volta das 10h40, os parlamentares estavam sendo chamados nominalmente para prestar o juramento ao regimento interno. Nas redondezas do Congresso havia trânsito e filas de espera, já que familiares e amigos dos deputados também participam da solenidade.

A eleição para a Mesa Diretora, por sua vez, começa às 16h30 da tarde, com Lira favorito à reeleição. No começo da tarde, às 13h, termina o prazo para a formação dos blocos parlamentares que disputarão os postos na Mesa. Há negociações para a composição desses grupos desde o resultado das eleições do ano passado, quando Lira começou a tentar costurar um bloco único em torno de sua candidatura.

Após o fim do prazo para a formação dos blocos, haverá uma reunião de líderes, prevista para 14h, para ratificar os cargos da Mesa, que também já são alvo de acordos nos bastidores há semanas.