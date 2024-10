Lira e Pacheco se reúnem em meio a discussão sobre emendas e regulamentação da tributária

Os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniram no início da tarde desta quarta-feira, 16, apurou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado). O encontro acontece em meio ao impasse entre Congresso e Palácio do Planalto envolvendo as regras de execução das emendas parlamentares.

A reunião de Lira e Pacheco durou cerca de uma hora e foi realizada na residência oficial do Senado.

O presidente da Câmara indicou a interlocutores nos últimos dias um incômodo com a decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, que manteve as emendas parlamentares bloqueadas. Indicou que procuraria Pacheco nesta quarta para buscar uma solução para o impasse.

As sugestões apresentadas pela cúpula do Congresso, até o momento, não foram aceitas pelo Planalto, o que inviabilizou um acordo. Os principais impasses envolvem as emendas Pix e as emendas de comissão.

Outro ponto de atenção envolvendo as duas Casas do Congresso Nacional é a tramitação do projeto de regulamentação da reforma tributária. Como mostrou o Broadcast Político, Lira só pautará a conclusão do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária após o Senado votar a primeira proposta, diante do incômodo com o que ele considera demora dos senadores em apreciar o texto enviado pelos deputados em julho.

Em conversas reservadas, Lira tem dito que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), comprometeu-se a votar em novembro na Casa o primeiro projeto da tributária e enviá-lo de volta à Câmara, com alterações.

A promessa do senador, segundo o entorno do deputado, foi feita em Nova York, durante a 79ª sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, em setembro. Os dois parlamentares viajaram para o evento junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O relator da regulamentação da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga (MDB-AM), adiou a apresentação de seu cronograma, o que ocorreria nesta quarta. Mesmo assim, segundo interlocutores do emedebista, o calendário acertado com Pacheco está mantido. Os dois estimam que a proposta seja votada, no mais tardar, na primeira semana de dezembro no Senado.