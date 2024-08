Lira e Pacheco deixam STF após reunião com governo sobre emendas parlamentares

Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), deixaram o prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) por volta das 15h50 desta terça-feira, 20, após um almoço com ministros da Corte e membros do governo federal que teve início às 12h.

Os dois não quiseram se pronunciar. Pacheco afirmou que pretende se manifestar no Senado. Segundo ele, haverá uma nota com a síntese da discussão.

Estiveram no almoço os 11 ministros do STF, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o advogado-geral da União, Jorge Messias, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet.

O encontro foi marcado para que as autoridades conversassem sobre a suspensão da execução das emendas parlamentares impositivas, determinada na semana passada pelo ministro Flávio Dino.