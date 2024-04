Política Lira afirma ser imprescindível que Lula se envolva mais no recebimento de parlamentares

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta quinta-feira que, 25, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se envolver mais no recebimento de parlamentares. “Quanto mais presidente se envolve no processo, mais ele sente a temperatura”, defendeu em entrevista à GloboNews.

Na avaliação de Lira, vetos do Planalto deram “muito choque” na relação com o Parlamento, o que, para ele, “foi um problema de articulação do governo”.

O presidente da Câmara destacou que muitas matérias aprovadas no Congresso, principalmente as mais econômicas, foram votadas sem o governo ter base no Parlamento.

Lira avaliou que a tendência política para os próximos anos, com a redução de partidos, é de que parlamentares ficarão mais vinculados ao que os partidos defendem.

“Há quem defenda, como eu defendo, o regime de semipresidencialismo. O presidencialismo de coalizão não funciona mais, mas temos que respeitar o modelo que cada governo escolhe”, afirmou.