Política Lindbergh concorda com fala de Lula sobre ‘armação’ de Moro em operação sobre plano do PCC

O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ) afirmou nesta quinta-feira, 23, que concorda com a suspeita declarada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de que tenha havido uma “armação” do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro (União Brasil-PR) para ligar um comentário que Lula fez na terça-feira, 21, ao plano do Primeiro Comando da Capital (PCC) de matar Moro, desvendado pela Polícia Federal no dia seguinte.

“Ninguém está questionando a operação da Polícia Federal. Agora, é muito estranho o Lula dar entrevista num dia e a (juíza) Gabriela Hardt, que todo mundo conhece a ligação com Moro, deflagrar a operação no outro dia e ser também iniciada uma operação nas redes sociais tentando associar as duas coisas. Isso é que é estranho, e eu concordo com o Lula”, afirmou o deputado, que acompanha visita de Lula às obras de reconstrução do Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista (zona norte do Rio).