Lídice da Mata (PSB) adere a movimento e vota carregando livro

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) votou na manhã deste domingo no Colégio Luís Viana, no bairro de Brotas, em Salvador, carregando a tiracolo o livro A Ditadura Derrotada, do jornalista Elio Gaspari. Ela afirmou que há uma tendência de vitória do candidato do PT, Fernando Haddad, e discursou em defesa da democracia. “O sentimento é de virada e Haddad fez uma campanha bonita e as pessoas, agora nesta reta final, passaram a perceber a importância da democracia”, disse a senadora, eleita deputada federal este ano.

Mais cedo, ela acompanhou o governador da Bahia Rui Costa (PT) durante votação no Colégio Duque de Caxias, no bairro da Liberdade. Assim como Lídice, vários eleitores soteropolitanos foram às suas sessões eleitorais com livros nas mãos, em contraposição às armas que foram fotografadas sobre as urnas, no primeiro turno, por apoiadores de Jair Bolsonaro (PSL). O manifesto faz alusão também ao fato de Fernando Haddad ser professor, o que tem sido usado pelos petistas para convencer eleitores a mudar o voto a favor do ex-prefeito de São Paulo.