Lideranças da Câmara discutem criação de CPI da Lava Jato

O deputado Orlando Silva (SP), líder do PCdoB na Câmara, disse nesta quarta-feira, 20, que na reunião dos líderes da Casa foi discutida a criação da CPI da Lava Jato. De acordo com ele, já houve acordo para criar a comissão.

“Houve uma distorção completa do objetivo da CPI proposta. A ideia era investigar um fato determinado de um determinado escritório de advocacia relativo às delações. Fora isso são fake news”, disse. Segundo ele, a Mesa Diretora da Câmara vai delimitar o objeto da CPI.

Orlando Silva e outras lideranças decidiram na reunião que vão estender as votações desta quarta até as 23 horas. O primeiro item a ser votado será o marco regulatório do transporte de cargas, uma pauta relacionada às reivindicações dos caminhoneiros. A discussão sobre a matéria já começou na sessão plenária.

De acordo com o líder do PCdoB, ainda estarão na pauta de hoje o requerimento de urgência do projeto de lei das distribuidoras da Eletrobras, o projeto de lei da cessão onerosa e os destaques para concluir a votação do cadastro positivo. A ideia é apreciar esses assuntos ainda hoje para não ser necessário convocar sessão na quinta-feira (21).