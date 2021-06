Política Líder do governo diz que Luis Ricardo agiu com má-fé ao informar fatos ‘sanáveis’

O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE), afirmou na noite desta sexta-feira, 25, que o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda agiu de má-fé ao falar em problemas nas notas fiscais da Covaxin que seriam sanáveis. O senador disse ainda que Luis Ricardo não é responsável por negociar, fiscalizar, ou gerenciar contratos. “Muito menos exala pareceres jurídicos sobre contratos”, disse Bezerra.

Ele repetiu a versão explorada pelo senador Marcos Rogério (DEM-RO), outro senador da base do governo, de que o contrato fechado para a compra da Covaxin não tem irregularidades.

Mais cedo, Luis Ricardo disse que nenhuma outra vacina teve pedido de importação igual Covaxin. Segundo ele, o pedido de importação da vacina indiana foi feito em formato ‘exceção da exceção’