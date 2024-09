Lauremília Lucena, primeira-dama de João Pessoa, é alvo de operação da Polícia Federal

A primeira-dama de João Pessoa (PB), Lauremília Lucena, foi presa neste sábado, 28, em uma operação da Polícia Federal na capital paraibana. Em nota, sem citar os alvos, a PF informou que a ação de hoje investiga crimes de aliciamento “violento de eleitores” e a atuação de uma “organização criminosa” durante o período eleitoral deste ano.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva no âmbito da “Operação Território Livre”, com o apoio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO).

Em nota, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, confirmou que Lucena foi um dos alvos da operação e alega perseguição política. “Houve o uso de força desproporcional, já que ela sequer foi convocada para prestar depoimento. Claramente, os adversários de Cícero estão utilizando todos os meios para conquistar o poder a qualquer custo”, diz a nota do prefeito.

A Polícia Federal também informou que as ações neste sábado são fruto da análise do material apreendido em fases anteriores da operação policial. “O objetivo é complementar as provas de materialidade, autoria e circunstâncias dos crimes investigados”, aponta a PF.

Nas fases anteriores da Território Livre, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão preventiva em João Pessoa.