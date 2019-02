Lamounier: declaração sobre transferência de embaixada em Israel é desnecessária

O cientista político Bolívar Lamounier disse ter achado “açodada e desnecessária” a declaração do governo brasileiro sobre a transferência da embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém.

“Isso nos leva para um atrito que não é nosso. Não temos peso mundial para resolver qualquer entrave naquele conflito no Oriente Médio”, disse o cientista político durante debate no seminário “Plano de Voo 2019”, que está sendo feito nesta quinta-feira, 7, em São Paulo, pela Amcham.

Lamounier criticou o fato de o Brasil ser um dos poucos países a ter se posicionado sobre esta questão. “Somos um dos poucos países a se manifestar nesse sentido. Até agora só Estados Unidos e Guatemala se manifestaram neste sentido, acho que fomos apressados”, disse.

O cientista político citou o fato de o atual governo ter chegado sem uma agenda bem definida. Para ele, as coisas começaram a melhorar só depois que a equipe econômica deixou clara suas intenções com as reformas. Lamounier também criticou a agenda governamental voltada para os costumes morais.

“Eu só rezo para que o presidente da República e o Executivo deixem de fora o assunto de costumes morais e deixem que a sociedade resolva isso por si mesma – ou no máximo o Congresso”, disse.