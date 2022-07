Kassab fecha com bolsonarista e diz que Tarcísio ‘é o melhor para SP’

Pré-candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao governo de São Paulo, o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) ganhou nesta quinta-feira, 7, o apoio na corrida pelo Palácio dos Bandeirantes do PSD, do ex-ministro e ex-prefeito da capital Gilberto Kassab. O ex-prefeito de São José dos Campos Felício Ramuth, que era pré-candidato, ocupará a vaga de vice na chapa.

“O PSD dá um passo muito grande”, disse Kassab ao confirmar a decisão durante evento realizado na sede da legenda em São Paulo. “O PSD tem uma contribuição muito grande a dar para o Estado de São Paulo”, afirmou.

Questionado sobre o fato de Tarcísio ser apadrinhado por Bolsonaro, Kassab desconversou. “As questões nacionais são consideradas e colocadas em um outro patamar. A nossa visão em relação ao Tarcísio é de que ele já é o que há de melhor para São Paulo” disse Kassab. O ex-ministro disse, ainda, considerar Tarcísio “honesto, íntegro e com boa capacidade de gestão”.

A escolha do PSD representa uma derrota para o ex-prefeito Fernando Haddad (PT) e para o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), que buscavam o apoio da legenda de Kassab na corrida eleitoral paulista. França deverá disputar o Senado na chapa do petista. O PSD, por sua vez, selou alianças com o PT do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Estados como Minas Gerais, Bahia e Amazonas.

‘Bom plano’

No evento, Tarcísio agradeceu ao PSD e ao presidente da sigla pelo apoio. Ele destacou que a legenda lhe dá segurança por ser bem estruturada e com bons quadros políticos. “Além da habilidade de Kassab, o PSD tem muitos bons quadros. Isso nos dá a convicção de que vamos construir um bom plano para São Paulo”, afirmou.

Tarcísio disse também que está montando “o melhor time e o melhor plano” para disputar as eleições e, eventualmente, conduzir o Estado. Segundo ele, as propostas de governo serão focadas em modernização e geração de empregos. “Se São Paulo é a locomotiva do Brasil, essa locomotiva vai andar mais rápido agora”, disse. Tarcísio reforçou que o ato realizado ontem em São Paulo é um “dos fatos políticos mais relevantes”.

O pré-candidato também agradeceu ao presidente. “Bolsonaro apostou em mim lá trás. Me deu liberdade para trabalhar. E mais uma vez está apostando em mim”, disse o ex-ministro.

O deputado federal Cezinha da Madureira (PSD-SP) afirmou no evento que, se “Kassab entrou (na campanha), a vitória é certa”. Cezinha, um dos coordenadores da campanha de Tarcísio, emendou: “Ele não entra em barco furado”.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.