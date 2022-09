Kassab: Espero que no futuro consigamos proibir coligação à eleição majoritária

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, disse nesta quarta, 14, que proibir coligações para eleições majoritárias fortaleceria os partidos políticos no Brasil. Com isso, seria possível discutir a adoção de um sistema semipresidencialista ou parlamentarista no Brasil, afirmou.

“Espero que, num futuro próximo, a gente consiga proibir coligação para a eleição majoritária. Aí, sim, você vai ter partido”, disse. “Aí, com partidos bem representados, podemos começar a pensar na solução que o presidente Temer defende, semipresidencialismo, parlamentarismo.”

Segundo o ex-ministro, a proibição de coligações majoritárias pode levar a um cenário em que o Brasil tenha “sete a oito partidos, no máximo”. Ele criticou o excesso de siglas no País e defendeu a cláusula de desempenho, que veta o acesso de legendas com baixa performance eleitoral a verbas públicas.

O ex-ministro participa de um evento organizado pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP) na manhã de hoje. Ele fala ao lado do ex-presidente Michel Temer (MDB) e do ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles.